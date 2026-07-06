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Беллингем посоветовал болельщикам сборной Англии пропустить рабочий день - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
07:25 06.07.2026
Беллингем посоветовал болельщикам сборной Англии пропустить рабочий день

Футболист сборной Англии Беллингем призвал болельщиков пропустить рабочий день

© Соцсети спортсменаДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Соцсети спортсмена
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии обыграла Мексику в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 3:2.
  • Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем посоветовал болельщикам пропустить рабочий день в связи с выходом в четвертьфинал.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем посоветовал болельщикам команды пропустить рабочий день в связи с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
Утром понедельника по московскому времени сборная Англии обыграла мексиканцев в Мехико в матче 1/8 финала со счетом 3:2. Беллингем сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.
"Напишите вашим боссам и сообщите, что не придете на работу завтра. Могу представить хаос, который сейчас творится в Англии из-за празднования нашей победы. Не имеет значения, откуда вы и что делаете, могу представить, что сейчас все болельщики празднуют вместе. Это то, о чем я мечтаю - быть частью сборной Англии, объединять страну, дарить им такие вечера, которыми они будут наслаждаться долгие годы. Я очень горжусь командой. То, что мы сделали, просто потрясающе", - цитирует Беллингема Би-би-си.
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