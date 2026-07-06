Беллингем посоветовал болельщикам сборной Англии пропустить рабочий день

"Напишите вашим боссам и сообщите, что не придете на работу завтра. Могу представить хаос, который сейчас творится в Англии из-за празднования нашей победы. Не имеет значения, откуда вы и что делаете, могу представить, что сейчас все болельщики празднуют вместе. Это то, о чем я мечтаю - быть частью сборной Англии, объединять страну, дарить им такие вечера, которыми они будут наслаждаться долгие годы. Я очень горжусь командой. То, что мы сделали, просто потрясающе", - цитирует Беллингема Би-би-си.