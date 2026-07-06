Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил, что лично попросил FIFA пересмотреть решение по Балогану - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:27 06.07.2026 (обновлено: 17:54 06.07.2026)
Трамп подтвердил, что лично попросил FIFA пересмотреть решение по Балогану

Трамп подтвердил, что попросил FIFA пересмотреть решение об отстранении Балогана

© REUTERS / Phil NobleФоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Phil Noble
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что лично попросил FIFA пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогуна.
  • Он назвал главу FIFA Джанни Инфантино умным и твердым человеком.
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что лично попросил FIFA пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогуна, получившего красную карточку.
«

"Все, что я сделал, — это вот что (попросил о пересмотре – ред.). Этот человек — умный и твердый, Джанни Инфантино", - сказал Трамп журналистам.

Красная карточка - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
СМИ назвали главного инициатора отмены красной карточки Балогану
Вчера, 17:00
 
ФутболСпортСШАМеждународная федерация футбола (ФИФА)Дональд ТрампЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганДжанни Инфантино
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала