Трамп подтвердил, что лично попросил FIFA пересмотреть решение по Балогану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что лично попросил FIFA пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогуна.
- Он назвал главу FIFA Джанни Инфантино умным и твердым человеком.
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что лично попросил FIFA пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогуна, получившего красную карточку.
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"Все, что я сделал, — это вот что (попросил о пересмотре – ред.). Этот человек — умный и твердый, Джанни Инфантино", - сказал Трамп журналистам.