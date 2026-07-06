"Куда ты катишься, ФИФА?" Блаттер осудил приостановку удаления Балогана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной США Фоларин Балоган получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, но дисциплинарный комитет ФИФА приостановил ее действие с испытательным сроком на один год.
- Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".
- Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил недовольство возможным политическим вмешательством в дела футбола и заявил, что футбол не должен становиться площадкой для политической власти.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, комментируя приостановку действия красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира 2026 года, заявил, что футбол не должен становиться площадкой для политической власти.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".
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"Красные карточки не отменяются политическими звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы. Если президент США вмешивается в дела президента ФИФА и игрока внезапно оправдывают перед матчем плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен - куда ты катишься, ФИФА? Футбол никогда не должен становиться площадкой для политической власти", - написал Блаттер в соцсети Х.
Матч между сборными США и Бельгии пройдет 6 июля в Сиэтле. Балоган может стать первым футболистом со времен введения желтых и красных карточек на чемпионате мира 1970 года, который примет участие в следующем матче турнира после удаления.