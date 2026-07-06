"Куда ты катишься, ФИФА?" Блаттер осудил приостановку удаления Балогана

«

"Красные карточки не отменяются политическими звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы. Если президент США вмешивается в дела президента ФИФА и игрока внезапно оправдывают перед матчем плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен - куда ты катишься, ФИФА? Футбол никогда не должен становиться площадкой для политической власти", - написал Блаттер в соцсети Х.