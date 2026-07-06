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Минздрав разработал проект постановления об особенностях применения БАД - РИА Новости, 06.07.2026
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23:11 06.07.2026
Минздрав разработал проект постановления об особенностях применения БАД

В РФ появится перечень показаний для применения БАД, назначаемых медработниками

© Fotolia / ronstikБиологически активные добавки (БАД)
Биологически активные добавки (БАД) - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Fotolia / ronstik
Биологически активные добавки (БАД). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России разработало проект постановления о применении биологически активных добавок (БАД).
  • Перечни БАД и показаний для их применения будет формировать межведомственная комиссия, а включение в перечни для производителей носит добровольный характер.
  • С 1 марта в России начал действовать новый порядок назначения БАДов медработниками при наличии показаний.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства об особенностях применения биологически активных добавок (БАД), документом определяются подходы к формированию перечня БАД, назначаемых медработниками, и списка показаний для их применения, сообщили в пресс-службе ведомства.
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"Документом определяются подходы к формированию перечня БАД и перечню показаний для их применения. Формировать перечни будет межведомственная комиссия Минздрава России, Роспотребнадзора, Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России и Росздравнадзора. Для производителей включение в перечни носит добровольный характер", - сообщили журналистам в пресс-службе.
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Там уточнили, что вводимое регулирование не ограничивает выпуск и продажу БАД, а направлено на формирования перечня добавок, в отношении которых есть убедительные научные данные о положительном влиянии на здоровье.
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"Важно отметить, что биологически активные добавки к пище не являются лекарственными средствами и не заменяют их. Лечение назначает только врач", - заключили в ведомстве.
Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАД) к пище начал действовать в России с 1 марта. Теперь медработники могут назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению. Это вправе делать лечащий врач или фельдшер (акушерка) при наличии таких полномочий.
Ранее Правительство РФ утвердило критерии качества и безопасности биологически активных добавок (БАД). Документ определил требования к БАД, которые будут проходить отбор на включение в перечень добавок, назначаемых медицинскими работниками.
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