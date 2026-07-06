ВС России поразили АЗС и бензовоз в Днепропетровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы поразили беспилотниками "Герань" автозаправочные станции и бензовоз в Днепропетровской области.
- Удары были нанесены в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили беспилотниками "Герань" используемые ВСУ автозаправочные станции и бензовоз в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало соответствующие видео.
Отмечается, что специалисты войск беспилотных систем поразили бензовоз и АЗС, используемые в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18