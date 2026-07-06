В 2012 году на рынке элитной недвижимости Москвы остро не хватало высококачественного предложения — и именно тогда появилась компания Vesper. Опыт в финансах и понимание рынка позволили ее основателю Борису Николаевичу Азаренко обнаружить перспективную нишу и сделать свой бизнес одним из крупнейших в сегменте.

Из финансов в недвижимость

В биографии Бориса Николаевича Азаренко девелопмент стал логичным продолжением карьеры в финансах. Выпускник Финансовой академии при правительстве, он задолго до запуска собственного бизнеса научился оценивать активы и управлять рисками. Начинал карьеру Борис Азаренко в Онэксим Банке — в свое время одном из 1000 крупнейших кредитных учреждений в мире и лучшем российском банке по версии издания Euromoney в 1995 году. Впоследствии Азаренко получил опыт работы в брокерской сфере и в управлении инвестпроектами.

Решив заняться девелоперским бизнесом, Азаренко Борис сразу воспринимал недвижимость как актив и смотрел на нее через призму долгосрочной стоимости. Когда в 2005 году он с партнерами основал девелоперскую компанию Evocom, опыт в финансах пригодился ему при оценке привлекательности площадок, разработке концепции проектов, выборе формата застройки, определении целевой аудитории.

Портфолио было разнообразным: жилье и коммерция, Москва и регионы, разные сегменты рынка. Для работы над проектами Evocom Борис Азаренко привлекал ведущих архитекторов, в том числе американское бюро NBBJ и английское Stanton Williams.

Ставка Азаренко Бориса на элитный сегмент

За годы работы в Evocom Борис Николаевич Азаренко увидел рынок с разных сторон и пришел к выводу, что наибольший потенциал для роста скрыт не в массовом строительстве, а в элитном.

В период финансового кризиса строительство в сегменте замедлилось , но в начале 2010-х он начал восстанавливаться. Вместе с тем рос и спрос. У покупателей к тому времени уже сформировалась большая насмотренность и высокие требования, поэтому значительная часть предложения их не удовлетворяла. На рынке сложилась нехватка качественных дорогих объектов.

Борис Азаренко увидел в этом дефиците нишу. Концепция его нового бизнеса Vesper, созданного в 2012 году совместно с партнером по Evocom Денисом Китаевым, заключалась в создании востребованных объектов, которые выделяются на фоне конкурентов качеством и локацией.

Борис Азаренко занял в Vesper пост генерального директора и в этой роли занимался, в частности, финансовой стратегией и инвестиционным планированием.

Развитие через редевелопмент

Чтобы сформулировать философию для своего нового бизнеса, Азаренко Борис Николаевич обратился к опыту европейских коллег. В центральных районах Лондона, Парижа и других городов премиальная недвижимость создавалась не столько за счет нового строительства, сколько благодаря бережной работе с исторической архитектурой. Ценность таких объектов основывалась на уникальности предложения (жить в здании с вековой историей само по себе престижно) и их расположении — как правило, в самом центре города. А грамотный редевелопмент позволял сделать объект еще более ценным и привлекательным для состоятельных покупателей.

Поэтому одним из главных направлений работы Азаренко Бориса стала именно работа со столичным архитектурным наследием. Vesper приобретала столетние дома в центре Москвы, реставрировала, по максимуму сохраняя характер исходного проекта и одновременно делая их комфортными для проживания.

Одним из первых проектов, реализованных Азаренко Борисом по этой модели, стал клубный дом St. Nickolas (2015) на Никольской улице. Vesper восстановила памятник архитектуры — бывший торговый корпус Шереметевского подворья.

Когда Борис Азаренко приобретал это здание, эксперты оценивали его состояние как почти аварийное. Фасад выглядел настолько плохо, что в последние годы перед покупкой его прятали под строительной сеткой и баннерной тканью. Внутри дома ситуация была не лучше: износились инженерные системы, своды Монье разрушались, полностью отсутствовала система пожарной безопасности. Архитекторы "Цимайло Ляшенко и партнеры" решили все эти проблемы и восстановили исторический облик здания вплоть до измененного во второй половине XX века рисунка окон.

Сложный проект задал планку для всей дальнейшей работы Азаренко Бориса с историческими зданиями. С тех пор его компания еще не раз приобретала объекты в центре Москвы и превращала их в современное жилье, не жертвуя архитектурной идентичностью.

В работе над домом "Современник", расположенным недалеко от театра с таким же названием на Чистых прудах, Vesper не ограничилась простой реставрацией. Исторический доходный дом был дополнен современным пятым этажом. Для Бориса Азаренко проект символизировал возможность гармоничного соседства истории и современности.

Клубный дом "Бунин" — еще один проект работы с бывшим доходным домом. Фасад с арочными окнами, балконы, пилястры и лепные розетки придают получившемуся зданию сходство с парижскими домами эпохи модерна. Верхний этаж занимают три пентхауса, с террас которых открывается вид на исторический центр.

А в рамках проекта Cloud Nine, расположенного недалеко от Зарядья и Кремля, компания Азаренко Бориса отреставрировала сразу четыре здания, построенные в разные периоды и в разных стилях. Каждое из них было восстановлено с сохранением архитектурных особенностей. Вместе с тем перед "Цимайло Ляшенко и партнерами" стояла задача сделать так, чтобы четыре самостоятельные постройки считывались как единый ансамбль. Проблему решили при помощи выложенных мозаикой золотого и винного цвета внутренних дворов. Единое покрытие визуально соединило здания в общее пространство.

Новое строительство

Реставрация исторических построек — не единственное направление работы для Азаренко Бориса Николаевича. С первых лет существования его компания одновременно развивала и проекты нового строительства и старалась органично вписать их в городской ландшафт.

Первым таким проектом Азаренко Бориса стал "Булгаков" на Патриарших прудах. Архитектура камерного дома на 12 квартир вдохновлена классическими особняками Парижа XIX века, а материал фасадов — натуральный камень.

Дом "Набоков" на Остоженке выполнен в сдержанном, минималистичном стиле, но, несмотря на свой современный облик, гармонично вписывается в застройку исторического центра. Особое внимание команда Бориса Азаренко уделила качеству отделки: каждый из более чем 42 тысяч элементов из природного камня монтировался вручную.

Еще одним знаковым для Азаренко Бориса домом стал "Бродский" в Хамовниках, с видом на Москву-реку. Фасад спроектирован как ритмичная комбинация арок разных размеров. Проект был представлен на выставке в музее Щусева в числе 33 знаковых зданий Москвы, построенных за последние десять лет.

Компания и сейчас продолжает развивать проекты нового строительства. Например, рядом с Новодевичьим монастырем строится "Веспер Погодинская" — два камерных жилых корпуса с вдохновленной природными формами архитектурой. А "Веспер Кутузовский" в Дорогомилове — проект полностью нового жилого квартала с инфраструктурой и зеленой территорией.

Сочетание реставрации и нового строительства

Накопив опыт и в реставрации, и в новом строительстве, Борис Азаренко стал совмещать их в рамках одной площадки.

Самый яркий пример проекта, где новые здания соседствуют с историческими, — это квартал Lucky. Он построен на территории Мамонтовского завода сургуча, лаков и красок на Пресне. Архитекторы бюро "Меганом" поделили территорию промзоны на две части: в нижней сохранили старые кирпичные дома и заводские трубы, а для верхней спроектировали жилые новостройки. В нижнем городе открылись рестораны, культурные и образовательные учреждения и другая инфраструктура. Это пространство открыто для всех жителей города. Семь новых домов верхнего города — полностью жилые, они ограждены от остальной территории из соображений приватности.

Сейчас Vesper строит комплекс "Левенсон" на территории бывшей скоропечатни Товарищества А. А. Левенсона на Патриарших прудах. Проект подразумевает бережную реставрацию исторического здания в стиле "модерн" и строительство рядом современных жилых корпусов.

Подход Бориса Азаренко к качеству

Для Азаренко Бориса Николаевича не менее важным, чем архитектура и локация, было то, каким покупатель получает жилье после сделки.

В начале 2010-х на российском рынке элитной недвижимости большинство квартир продавались без отделки. Владельцам приходилось самим искать дизайнеров и подрядчиков и тратить годы на ремонт. Первое пятилетие жизни в доме сопровождалось постоянным шумом.

Борис Азаренко решил поступать иначе. Vesper одной из первых в делюкс-сегменте с самого начала стала продавать квартиры с уже готовой дизайнерской отделкой, оборудованными ванными комнатами и кухнями. Со временем подход Азаренко Бориса стал одним из отраслевых стандартов.

Для работы над интерьерами привлекались ведущие дизайнеры. Например, в Cloud Nine часть квартир проектировал итальянец Массимо Йоза Гини — в разработанном им самим стиле "индустриальный эко-шик", где грубые индустриальные элементы соседствуют с натуральными материалами, а дорогое — с простым. А дизайн для пентхауса "Набокова" разработал французский декоратор Жан-Луи Денио, вдохновляясь архитектурным проектом дома и окружающим городским пейзажем.

Кроме того, Борис Азаренко уделяет особое внимание планировкам и функциональному зонированию. Каждое решение в этой области Vesper принимает, анализируя поведение жильцов, маршруты их передвижения по квартире. Дополнительный комфорт обеспечивают системы "умного дома", шумоизоляции, очистки воздуха и воды.

Идею готового жилья Борис Азаренко довел до абсолюта в проекте "Веспер Тверская". В нем апартаменты сдаются не просто с отделкой — из мрамора, натурального камня, текстиля и ценных пород дерева, — но и со всей мебелью и аксессуарами. Индивидуальные дизайны апартаментов разработало американское бюро Rockwell Group. Комплекс на Тверской — первый для Азаренко Бориса проект в формате сервисной резиденции. Команда под брендом MOSS Hospitality предоставляет жильцам набор услуг как в пятизвездочном отеле.

А в строящемся комплексе "Веспер Кутузовский" компания тестирует формат без отделки. В трех из десяти домов жильцы смогут сами спроектировать дизайн — такой вариант подойдет для покупателей, у которых есть собственное видение своей будущей квартиры.

Выход в новые сегменты

В 2020-х Vesper начала выходить за рамки жилого строительства. Сейчас в планах компании есть и коммерческая недвижимость. В 2021 году команда Азаренко Бориса приобрела площадку площадью свыше 26 гектаров на набережной в Дорогомилове. На этой территории будут построены больше 600 тысяч квадратных метров зданий — как жилых, так и офисных.

Параллельно Vesper разрабатывает проект в совершенно новом для себя направлении производственной недвижимости. Компания собирается строить в Троицком округе в Новой Москве кластер пищевой промышленности с молочными, мясными, кондитерскими, хлебопекарными и другими предприятиями.

Борис Николаевич Азаренко: наследие и смена статуса

За десять лет Борис Николаевич Азаренко превратил Vesper в одного из главных игроков московского рынка элитной недвижимости. Под руководством Азаренко Бориса компания в 2020 году попала в число крупнейших в стране девелоперов по объему выручки по версии Forbes, а в 2023 году Vesper стала первой в составленном тем же журналом рейтинге уверенности застройщиков.

На пике распроданность объектов Vesper достигала 86%, а более 90% квартир продаются еще до ввода домов в эксплуатацию. Эксперты отмечали, что потенциальные покупатели стояли в очереди за апартаментами Vesper.

Стратегия Азаренко Бориса — выбор площадок в престижных локациях и повышение их ценности через качество возводимых на них объектов — оправдала себя. Например, проект Lucky за время строительства показал двукратный рост стоимости квадратного метра.