Денис Китаев: жизнь, работа и влияние на рынок элитной недвижимости Москвы

Денис Китаев — предприниматель в сфере девелопмента. Наиболее известен как создатель и совладелец Vesper. Компания реализовала в Москве больше 20 проектов, многие из которых задали новые стандарты в сегменте элитного жилья. Профессиональная биография Китаева — это история перехода от финансов и управления активами к созданию городских проектов.

Ключевые этапы в жизни Дениса Китаева

● 1970-е – 1980-е: детство и школьные годы. Китаев Денис Владимирович родился в Москве. Про его детство информации в открытом доступе мало, но известно, что он с ранних лет проявлял интерес к рисованию и черчению.

● 1990-е: учеба в Финакадемии и начало карьеры. Первым местом работы Дениса Китаева в 1996 году стал "Славянский кредит". Этот банк был основан в первой половине 1990-х, в период бурного развития российского финансового рынка, и просуществовал до 2020 года. Спустя два года работы Китаев Денис перешел в компанию "Итера" (теперь это дочка "Роснефти").

● Начало 2000-х: переход в сферу недвижимости. Как специалист по непрофильным активам, в 2002 году Китаев Денис стал отвечать за стройки "Итеры". После ухода из этой компании он продолжил заниматься строительством на должности замгендиректора сначала в "Руситал Инвесте", а затем в "Пересвет Инвесте".

● 2005 год: первый собственный бизнес. Компания, основанная совместно с партнерами, в том числе Борисом Азаренко, называлась Evocom и на протяжении следующих семи лет занималась жилой и нежилой недвижимостью. Китаев Денис был ее главой.

● 2012 год: Китаев и Азаренко решили, что будут заниматься только элитной недвижимостью. По мнению партнеров, российский рынок элитной недвижимости к тому моменту уже был готов к новому этапу развития и более качественному предложению — домам, где "элитность" определяется не только квадратными метрами и их ценой, но и индивидуальностью проекта, качеством отделки, уровнем комфорта жильцов и средой. Для выхода в этот сегмент предприниматели основали новую компанию — Vesper. Китаев Денис стал в ней исполнительным директором.

● 2022 год: уход из операционной деятельности Vesper. Денис Китаев официально больше не занимает должностей в компании, но остается акционером.

Специализация Дениса Владимировича Китаева в Vesper

Денис Владимирович Китаев отвечал за творческое направление развития компании. Он принимал управленческое участие в выборе архитекторов и дизайнеров и разработке концепции проектов, курировал подбор материалов и отвечал за формирование общего внешнего облика домов. В более широком смысле — Китаев Денис отвечал за все характеристики продукта, которые впоследствии определили траекторию развития компании и характер Vesper как бренда.

В частности, под руководством Китаева формировались:

● Подход к планировкам. Квартиры в домах Vesper ориентированы на функциональность и соответствие сценариям жизни.

● Концепция квартир с готовой отделкой "под ключ", ставшая визитной карточкой Vesper и, по мнению экспертов рынка, одним из факторов быстрого роста компании.

● Выбор в пользу премиальных натуральных материалов отделки, чаще всего — европейского производства.

● Стандарты благоустройства и организации жилой среды, а в более поздних крупных проектах Китаева Дениса — достижение баланса между приватностью и инфраструктурой.

● Интеграция современного искусства в проекты компании, выстраивание партнерств с галереями и художниками. Сейчас искусство — неотъемлемая часть идентичности Vesper.

Многие из ранних решений Дениса Китаева и команды Vesper — например, финишная отделка и культурные коллаборации — впоследствии стали использовать и другие девелоперы.

Как идеи Дениса Китаева воплощались в проектах Vesper

Бережное восстановление исторических зданий в Москве

Идея работать с историческими зданиями возникла у Дениса Китаева еще на заре Vesper. Компания ориентировалась на зарубежный опыт: центры европейских столиц давно преобразовывались за счет приспособления старых зданий под новые нужды. Схожий тренд в 2010-х начинал складываться и в Москве. Чтобы мотивировать инвесторов вкладываться в реставрацию архитектурных памятников, столичное правительство запустило для них льготные программы.

Во всех проектах редевелопмента Китаев Денис придерживался одних и тех же принципов: восстановить и сохранить максимум исторических элементов, сделав при этом здание комфортным для проживания — в частности, с помощью готовой отделки и внедрения современных инженерных систем.

Этот подход Денис Китаев опробовал на первом же проекте Vesper — Доме Гельриха. Здание в Пречистенском переулке до революции служило доходным домом. В последние годы его занимали коммерческие арендаторы. Компания Китаева вернула зданию его исходное предназначение и назвала в честь архитектора, который создал проект здания в первой четверти XX века.

Согласно биографии Дениса Китаева в "Аргументах и фактах" , в 2015 году компания реализовала реставрацию памятника архитектуры на Никольской улице, построенного в 1899–1900 годах для графа Шереметева. Проект — "Сент Николас" — стал первым в Москве опытом реставрации в делюкс-сегменте.

В последующие годы компания Китаева Дениса реставрировала разные исторические здания: доходные дома, например "Современник" в Басманном районе и "Бунин" в Хамовниках, а также целые комплексы построек. Например, проект "Клауд Найн" на Большой Полянке состоит из нескольких зданий, в том числе доходного дома и типографии.

Приобретенный Денисом Китаевым опыт реставрации был применен еще в более крупном масштабе в проекте Lucky, работа над которым началась в 2017 году. Lucky — это полноценный квартал, где старое и новое формируют единую городскую среду. Он расположен на территории завода, где до революции и в советское время производили лаки (отсюда и название). Часть исторических зданий завода была сохранена. В них и расположенных по соседству новостройках сейчас находится социокультурный кластер Lucky: рестораны, магазины, кофейни, билингвальный детский сад и посвященное кибербезопасности пространство "Кибердом". По словам Китаева Дениса, именно работа с существующей застройкой и историческим контекстом территории во многом определила характер всего проекта. Реализация оказалась технически сложной: часть коммуникаций пришлось прокладывать на глубине 12 метров, чтобы не задеть исторические элементы.

Жилая часть квартала — полностью новая. В восьми зданиях высотой до 21 этажа — более 600 квартир. В этом проекте Китаев Денис отошел от привычного для компании клубного формата, поскольку в таком масштабе сохранить его невозможно. В этом и заключалась задумка девелопера: Lucky — не закрытый элитный комплекс, а квартал, интегрированный в городскую среду. Провести в нем время — пообедать в ресторане, записаться в фитнес-центр, привести детей на детскую площадку или просто прогуляться по парковым зонам — могут не только жильцы, но и все желающие.

Lucky примечателен еще и тем, что это один из примеров интеграции разных видов искусства в рамках одного девелоперского проекта. Это направление работы представляло для Китаева Дениса особый интерес. Поэтому в лобби домов представлены авторские скульптуры и работы художника Коли Садовника, центральную площадь украшает композиция из скульптур "Посетитель", а парковка оформлена граффити от стрит-художников из студии Evidence.

Принцип соединения старого и нового, хотя и в более камерном масштабе, сейчас реализуется еще в одном проекте — клубном доме "Левенсон" в Трехпрудном переулке. Он объединяет историческую типографию Александра Левенсона, построенную по проекту Федора Шехтеля, с новыми зданиями.

Строительство домов с нуля

Параллельно с работой над наследием Китаев Денис Владимирович развивал и направление нового строительства. Первым таким проектом стал "Булгаков" в Большом Козихинском переулке — недалеко от места, где сейчас строится "Левенсон". За ним последовали "Чехов" с выходом в сад "Эрмитаж" и "Набоков" — клубный дом на “золотой миле”, который Forbes включила в список "самой роскошной недвижимости мировых столиц". В 2021 команда Дениса Китаева завершила строительство дома "Бродский" в Хамовниках, с видом на Москву-реку и собственным парком.

В 2023 году команда Китаева Дениса сдала проект "Веспер Тверская" — первый и пока единственный в своем роде для компании. Это комплекс сервисных апартаментов. Приватность и свобода, которую дает элитная недвижимость, сочетается в нем с преимуществами гостиничной инфраструктуры. Проект предусматривает широкий спектр услуг для жильцов: круглосуточный консьерж-сервис, уборку и техническое обслуживание апартаментов, доставку еды и продуктов, а также доступ к wellness-центру с бассейном. Апартаменты часто покупают для сдачи в аренду: формат пользуется популярностью у туристов и цифровых кочевников. В комплексе есть апартаменты площадью от 36 до 284 кв. м. Все они продаются с премиальной отделкой и мебелью. А самый крупный лот в проекте — 1067-метровый пентхаус, где регулярно проходят мероприятия: выставки современного искусства, модные показы и концерты.

Архитектурный проект комплекса разработан так, чтобы он органично вписывался в исторический ансамбль Тверской. В один из двух корпусов встроен вход на станцию метро "Маяковская".

Выбор партнеров

Еще в Evocom Китаев Денис Владимирович получил опыт сотрудничества с лучшими архитекторами и дизайнерами, в том числе иностранными. Например, над бизнес-центром Lighthouse на Валовой работало английское бюро Stanton Williams, а для проектирования "Домодедово Парка" партнеры привлекли американцев NBBJ.

В Vesper тщательный выбор архитектурных и дизайнерских бюро стал стандартной практикой, поскольку для клубных домов индивидуальный проект — одна из основных характеристик. Китаев Денис приглашал тех специалистов, которые, по его мнению, смогли бы наиболее качественно реализовать тот или иной проект — в зависимости от того, какие решения требовались.

Так, над домом "Современник" работало британское бюро Architects of Invention, специализирующееся на современных стилях и урбанистике. В проекте реставрации доходного дома они совместили дух двух эпох: сохранили внешний вид исходного здания, дополнив его современными архитектурными решениями. Над дизайнами апартаментов в комплексе "Клауд Найн" работал итальянский дизайнер Массимо Йоза Гини. Созданная им концепция "индустриального экошика" подошла для интерьеров дома, в стенах которого раньше размещалась типография. А дизайн апартаментов "Веспер Тверской"" разработала Rockwell Group, известная, в числе прочего, интерьерами для отелей.

Помимо этого, команда Дениса Китаева приглашала в свои проекты российские "Меганом" и "А-Б Студию", SPEECH и GAFA Architects, британскую Aukett Swanke, американскую ODA Architecture, итальянскую Molteni Group. Чаще всего Vesper сотрудничала с московским бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры" — авторами восьми проектов Vesper.

Итоги работы Китаева Дениса в Vesper

Всего за десять лет работы созданная Денисом Владимировичем Китаевым продуктовая философия дала свои плоды. У Vesper появилась лояльная база покупателей. Согласно рейтингу Forbes, в котором учитывались данные о выручке, долгах и активности девелоперов за 2021-й – первую половину 2022 года, компания стала третьей в рейтинге уверенности российских застройщиков. В следующей версии рейтинга, составленной уже после выхода Китаева Дениса из управления компанией, Vesper оказался лидером в своем сегменте.