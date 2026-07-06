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Американцы заключили пари на 30 миллионов долларов на победу над Бельгией - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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22:44 06.07.2026
Американцы заключили пари на 30 миллионов долларов на победу над Бельгией

Американцы сомневаются в победе сборной США над Бельгией в матче на ЧМ-2026

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На матч между сборными США и Бельгии американцы заключили пари более чем на 30 миллионов долларов.
  • На двух популярных площадках для ставок (Polymarket и Kalshi) победу сборной США считают более вероятной, хоть и с незначительным перевесом.
  • С вечера 3 июля и весь День независимости США на сайте Kalshi делали больше ставок на бельгийцев, считая их победу вероятнее.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Американцы заключили пари более чем на 30 миллионов долларов на результат матча сборной США против бельгийских футболистов, динамика коэффициентов указывает на сомнения в победе команды США, весь День независимости преобладали ставки на Бельгию, выяснило РИА Новости.
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными США и Бельгии пройдет в Сиэтле, он начнется в 03.00 мск вторника.
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На двух самых популярных площадках для ставок 6 июля победу сборной США считают более вероятной, хоть и с незначительным перевесом.
На Polymarket американцы сделали ставок почти на 9 миллионов долларов, сейчас за каждый доллар на сборную США в случае ее победы можно выиграть 2,5 доллара. На данный момент вероятность победы Штатов оценивается на сайте в 39%, сборной Бельгии - 35%. При этом с вечера 3 июля и до наступления 6 июля победу Бельгии считали более вероятной.
На портале Kalshi сделали ставок на 24 миллиона долларов. Победу американцам отдают с вероятностью 53%, но с вечера 3 июля и весь День независимости США на сайте делали больше ставок на бельгийцев, считая их победу вероятнее.
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