Американцы заключили пари на 30 миллионов долларов на победу над Бельгией

Краткий пересказ от РИА ИИ На матч между сборными США и Бельгии американцы заключили пари более чем на 30 миллионов долларов.

На двух популярных площадках для ставок (Polymarket и Kalshi) победу сборной США считают более вероятной, хоть и с незначительным перевесом.

С вечера 3 июля и весь День независимости США на сайте Kalshi делали больше ставок на бельгийцев, считая их победу вероятнее.

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Американцы заключили пари более чем на 30 миллионов долларов на результат матча сборной США против бельгийских футболистов, динамика коэффициентов указывает на сомнения в победе команды США, весь День независимости преобладали ставки на Бельгию, выяснило РИА Новости.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными США Бельгии пройдет в Сиэтле, он начнется в 03.00 мск вторника.

На двух самых популярных площадках для ставок 6 июля победу сборной США считают более вероятной, хоть и с незначительным перевесом.

На Polymarket американцы сделали ставок почти на 9 миллионов долларов, сейчас за каждый доллар на сборную США в случае ее победы можно выиграть 2,5 доллара. На данный момент вероятность победы Штатов оценивается на сайте в 39%, сборной Бельгии - 35%. При этом с вечера 3 июля и до наступления 6 июля победу Бельгии считали более вероятной.