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"Акрон" обыграл "Ротор" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
19:58 06.07.2026
"Акрон" обыграл "Ротор" в товарищеском матче

ФК "Акрон" обыграл "Ротор" в товарищеской игре

© Фото : соцсети ФК "Акрон"Эпизод матча "Акрон" - "Спартак"
Эпизод матча Акрон - Спартак - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : соцсети ФК "Акрон"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинский «Акрон» обыграл волгоградский футбольный клуб «Ротор» в товарищеском матче.
  • Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Акрона».
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" обыграл волгоградский футбольный клуб "Ротор" в товарищеском матче.
Встреча в Новогорске (Московская область) завершилась со счетом 3:1 в пользу тольяттинцев.
В мае "Акрон", занявший 13-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграл "Ротор" по сумме двух стыковых матчей за право участия в главном по статусу чемпионате страны.
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
"Акрон" не пустил "Ротор" в РПЛ
23 мая, 20:33
 
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