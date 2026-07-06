"Акрон" обыграл "Ротор" в товарищеском матче

Встреча в Новогорске (Московская область) завершилась со счетом 3:1 в пользу тольяттинцев.

В мае "Акрон", занявший 13-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграл "Ротор" по сумме двух стыковых матчей за право участия в главном по статусу чемпионате страны.