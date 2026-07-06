"Акрон" обыграл "Ротор" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тольяттинский «Акрон» обыграл волгоградский футбольный клуб «Ротор» в товарищеском матче.
- Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Акрона».
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" обыграл волгоградский футбольный клуб "Ротор" в товарищеском матче.
Встреча в Новогорске (Московская область) завершилась со счетом 3:1 в пользу тольяттинцев.
В мае "Акрон", занявший 13-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграл "Ротор" по сумме двух стыковых матчей за право участия в главном по статусу чемпионате страны.
"Акрон" не пустил "Ротор" в РПЛ
23 мая, 20:33