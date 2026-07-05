Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремел взрыв.
- В Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске прогремел взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
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22 июня 2022, 17:18