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На Украине мобилизовали четверых хоккеистов - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Хоккей
 
20:09 05.07.2026 (обновлено: 20:10 05.07.2026)
На Украине мобилизовали четверых хоккеистов

На Украине четверых хоккеистов клуба "Кременчуг" мобилизовали в ВСУ

CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо хоккеистов украинского клуба "Кременчуг" мобилизованы в ВСУ.
  • Среди них — вратарь Эдуард Захарченко и нападающие Егор Безуглый, Юрий Мироненко и Богдан Поддубный.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четверо хоккеистов украинского клуба "Кременчуг" мобилизовали в ВСУ, сообщило украинское издание "Новости.LIVE".
В воскресенье портал OBOZ со ссылкой на украинского хоккеиста Никиту Коваленко сообщил, что вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и нападающий клуба "Кременчуг" Егор Безуглый были мобилизованы в ВСУ после похода в магазин ночью во время комендантского часа.
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Вратаря сборной Украины мобилизовали в ВСУ
Вчера, 13:22
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"В ВСУ мобилизовали четырех хоккеистов ХК "Кременчуг"… Сначала сообщалось о вратаре Эдуарде Захарченко и нападающем Егоре Безуглом, а впоследствии стало известно еще о двух хоккеистах - Юрии Мироненко и Богдане Поддубном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".

Издание отмечает, что ни военкомат, ни хоккейный клуб "Кременчуг" ситуацию пока официально не комментировали.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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