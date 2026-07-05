"В ВСУ мобилизовали четырех хоккеистов ХК "Кременчуг"… Сначала сообщалось о вратаре Эдуарде Захарченко и нападающем Егоре Безуглом, а впоследствии стало известно еще о двух хоккеистах - Юрии Мироненко и Богдане Поддубном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".

Издание отмечает, что ни военкомат, ни хоккейный клуб "Кременчуг" ситуацию пока официально не комментировали.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.