Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четверо хоккеистов украинского клуба "Кременчуг" мобилизованы в ВСУ.
- Среди них — вратарь Эдуард Захарченко и нападающие Егор Безуглый, Юрий Мироненко и Богдан Поддубный.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четверо хоккеистов украинского клуба "Кременчуг" мобилизовали в ВСУ, сообщило украинское издание "Новости.LIVE".
Вратаря сборной Украины мобилизовали в ВСУ
Вчера, 13:22
«
"В ВСУ мобилизовали четырех хоккеистов ХК "Кременчуг"… Сначала сообщалось о вратаре Эдуарде Захарченко и нападающем Егоре Безуглом, а впоследствии стало известно еще о двух хоккеистах - Юрии Мироненко и Богдане Поддубном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
Издание отмечает, что ни военкомат, ни хоккейный клуб "Кременчуг" ситуацию пока официально не комментировали.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.