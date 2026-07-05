Вратаря сборной Парагвая признали лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Парагвая по футболу Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Парагвая завершила выступление на турнире. Команда Франции вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Марокко. Матч пройдет 9 июля в Бостоне.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Сборная Германии сенсационно вылетела с ЧМ-2026
30 июня, 02:30