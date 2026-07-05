Возинья стал рекордсменом среди всех вратарей по числу подписчиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья обошел экс-голкипера мадридского "Реала" и команды Испании Икера Касильяса по количеству подписчиков в Instagram* и стал рекордсменом среди всех вратарей в истории.

В матче 1/16 финала чемпионата мира сборная Кабо-Верде проиграла команде Аргентины со счетом 2:3 в дополнительное время, Возинья отразил восемь ударов по воротам.

После матча количество подписчиков Возиньи увеличилось до 19,8 миллиона, а спустя день — до 25,2 миллиона.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья обошел экс-голкипера мадридского "Реала" и команды Испании Икера Касильяса по количеству подписчиков в Instagram* и стал рекордсменом по данному показателю среди всех вратарей в истории.

В ночь на субботу команда Кабо-Верде проиграла сборной Аргентины в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 2:3 (в дополнительное время) и завершила выступление на турнире. Возинья отразил восемь ударов по воротам.

После матча Возинья набрал 19,8 млн подписчиков и обошел по числу подписчиков вратаря мадридского "Реала" и команды Бельгии Тибо Куртуа (18 млн) и стал рекордсменом по данному показателю среди действующих вратарей, тогда он занимал второе место по количеству подписчиков среди всех вратарей в истории.

День спустя количество подписчиков Возиньи увеличилось до 25,2 миллиона. Он обошел по данному показателю Касильяса (20,4 млн) и вышел на первое место в истории по количеству подписчиков.