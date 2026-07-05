Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли около 470 военных, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 470 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах Гавриловка, Коломийцы, Мечетное Днепропетровской области, Вольнянка, Новосолошино, Розовка, Червоная Криница и Червоный Яр Запорожской области.
"Противник потерял до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18