Васильев стал чемпионом России в стрельбе из пневматической винтовки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Васильев стал победителем чемпионата России в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.
- В финале он одержал победу над Потаповым со счетом 16:14, при этом уступал 10:14.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Александр Васильев стал победителем чемпионата России в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.
В финале Васильев одержал победу над Матвеем Потаповым со счетом 16:14, при этом обладатель золотой награды уступал 10:14. Бронзу выиграл Владимир Масленников.
Чемпионат России по пулевой стрельбе в Игнатово (Московская область) продлится до 11 июля.