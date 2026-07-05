Ушаков назвал разговор Путина и Трампа конструктивным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал разговор как деловой и весьма конструктивный.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был деловым и весьма конструктивным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Разговор, это уже четвертый в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным", - сказал Ушаков журналистам.