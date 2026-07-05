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Ушаков назвал разговор Путина и Трампа конструктивным - РИА Новости, 05.07.2026
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00:48 05.07.2026 (обновлено: 02:46 05.07.2026)
Ушаков назвал разговор Путина и Трампа конструктивным

Ушаков: разговор Путина и Трампа был деловым и конструктивным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал разговор как деловой и весьма конструктивный.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был деловым и весьма конструктивным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.
"Разговор, это уже четвертый в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным", - сказал Ушаков журналистам.
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В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
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