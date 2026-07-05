Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ, как бы киевский режим не цеплялся за них, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет", - сказал Ушаков журналистам.

Об освобождении города начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.