Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 05.07.2026 (обновлено: 03:23 05.07.2026)
Ушаков: российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ

Ушаков: ВС России обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ, как бы киевский режим не цеплялся за них, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет", - сказал Ушаков журналистам.
Об освобождении города начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.
Об освобождении города начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину накануне. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Ушаков прокомментировал освобождение Константиновки
00:42
 
БезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаЮрий УшаковВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала