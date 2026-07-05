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Путин в разговоре с Трампом отметил потенциал сотрудничества стран - РИА Новости, 05.07.2026
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00:22 05.07.2026
Путин в разговоре с Трампом отметил потенциал сотрудничества стран

Ушаков: Путин и Трамп отметили колоссальные перспективы сотрудничества

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил колоссальные перспективы сотрудничества между РФ и США.
  • По мнению Трампа, для открытия этих перспектив следует как можно скорее завершить конфликт на Украине.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил колоссальные перспективы сотрудничества между РФ и США, которые откроются по завершении конфликта на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт", - рассказал Ушаков журналистам.
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В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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