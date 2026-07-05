Путин в разговоре с Трампом отметил потенциал сотрудничества стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил колоссальные перспективы сотрудничества между РФ и США.
- По мнению Трампа, для открытия этих перспектив следует как можно скорее завершить конфликт на Украине.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил колоссальные перспективы сотрудничества между РФ и США, которые откроются по завершении конфликта на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт", - рассказал Ушаков журналистам.
Ушаков рассказал, что Трамп хотел обсудить с Путиным
28 декабря 2025, 20:52