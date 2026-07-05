Путин в разговоре с Трампом отметил потенциал сотрудничества стран

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил колоссальные перспективы сотрудничества между РФ и США, которые откроются по завершении конфликта на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.