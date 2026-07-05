Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации.
- По словам Ушакова, ложное восприятие касается положения дел на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Европейская партия войны исходит из ложной ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения", - сказал Ушаков журналистам.