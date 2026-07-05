Уиткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия по Украине, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса.
- Спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы приехать в Москву.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия по урегулированию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в субботу провели телефонный разговор.
"Американский президент (Дональд Трамп - ред.) вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению (украинского - ред.) кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву", - сказал Ушаков журналистам.