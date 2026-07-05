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Впервые с 2019 года никто из россиян не вышел в четвертьфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Теннис
 
19:53 05.07.2026
Впервые с 2019 года никто из россиян не вышел в четвертьфинал Уимблдона

Впервые с 2019 г ни один российский теннисист не вышел в четвертьфинал Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Даниил Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов Уимблдона.
  • Роман Сафиуллин, отобравшийся в основную сетку через квалификацию, прошел дальше всех среди россиян, добравшись до четвертого раунда.
  • В женском разряде первая ракетка России Мирра Андреева (5), подходившая к турниру в статусе действующей победительницы «Ролан Гаррос», потерпела поражение во втором круге.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов Уимблдона.
Первая ракетка России в мужском разряде Даниил Медведев (8-й номер посева) завершил выступление в третьем круге. На этой же стадии выбыл Карен Хачанов (19). Андрей Рублев (12) в первом круге проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину, который прошел дальше всех среди россиян на турнире, добравшись до четвертого раунда, где в воскресенье уступил сербу Новаку Джоковичу (7). При этом Сафиуллин отобрался в основную сетку через квалификацию.
Чешская теннисистка Каролина Мухова - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Чешская теннисистка Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона
Вчера, 18:31
В женском разряде первая ракетка России Мирра Андреева (5), подходившая к турниру в статусе действующей победительницы "Ролан Гаррос", потерпела поражение во втором круге. На этой же стадии выбыли Анастасия Гасанова, Диана Шнайдер (15), уступившая соотечественнице Людмиле Самсоновой, и Анна Блинкова. В третьем круге завершили выступление Екатерина Александрова (18), Анна Калинская (19) и Самсонова. В первом раунде Уимблдон покинули Анастасия Захарова и Алина Корнеева.
Аналогичный результат был зафиксирован в 2019 году. В 2020-м Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса, а в 2022-м россияне не были допущены к участию в турнире на фоне ситуации на Украине.
Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования завершатся 12 июля. Действующими победителями являются итальянец Янник Синнер и представительница Польши Ига Швентек, которая ранее завершила борьбу на турнире.
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