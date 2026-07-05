Впервые с 2019 года никто из россиян не вышел в четвертьфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов Уимблдона.

Роман Сафиуллин, отобравшийся в основную сетку через квалификацию, прошел дальше всех среди россиян, добравшись до четвертого раунда.

В женском разряде первая ракетка России Мирра Андреева (5), подходившая к турниру в статусе действующей победительницы «Ролан Гаррос», потерпела поражение во втором круге.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов Уимблдона.

Первая ракетка России в мужском разряде Даниил Медведев (8-й номер посева) завершил выступление в третьем круге. На этой же стадии выбыл Карен Хачанов (19). Андрей Рублев (12) в первом круге проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину, который прошел дальше всех среди россиян на турнире, добравшись до четвертого раунда, где в воскресенье уступил сербу Новаку Джоковичу (7). При этом Сафиуллин отобрался в основную сетку через квалификацию.

В женском разряде первая ракетка России Мирра Андреева (5), подходившая к турниру в статусе действующей победительницы "Ролан Гаррос", потерпела поражение во втором круге. На этой же стадии выбыли Анастасия Гасанова, Диана Шнайдер (15), уступившая соотечественнице Людмиле Самсоновой, и Анна Блинкова. В третьем круге завершили выступление Екатерина Александрова (18), Анна Калинская (19) и Самсонова. В первом раунде Уимблдон покинули Анастасия Захарова и Алина Корнеева.

Аналогичный результат был зафиксирован в 2019 году. В 2020-м Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса, а в 2022-м россияне не были допущены к участию в турнире на фоне ситуации на Украине.