Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области признал вину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти признал вину в полном объеме, сообщил следователь в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга, где решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту, передает корреспондент РИА Новости.

Местонахождение девочки было неизвестно с 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".