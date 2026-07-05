Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области признал вину в полном объеме.
- Мужчина был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться.
- Тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти признал вину в полном объеме, сообщил следователь в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга, где решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту, передает корреспондент РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый житель Тосненского района 1984 года рождения.
"(Фигурант - ред.) вину признал в полном объеме", - сказал следователь на заседании суда.
Местонахождение девочки было неизвестно с 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".