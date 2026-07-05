Англичане не будут принимать "Виагру" перед матчем с Мексикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его игроки не будут принимать «Виагру» перед матчем чемпионата мира по футболу с мексиканцами.
- Встреча сборных Англии и Мексики пройдет в ночь на понедельник на стадионе «Ацтека» в Мехико, расположенном на высоте 2200 метров над уровнем моря.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его игроки не будут принимать "Виагру" перед матчем чемпионата мира по футболу с мексиканцами в условиях высокогорья, сообщает Daily Mail.
Сборные Англии и Мексики сыграют в ночь на понедельник по московскому времени. Встреча на стадионе "Ацтека" в Мехико, расположенном на высоте 2200 м над уровнем моря, начнется в 3:00 мск. Ранее в СМИ сообщалось, что английские футболисты могут воспользоваться "Виагрой", применяемой для повышения потенции, потому что она улучшает спортивные результаты на большой высоте благодаря расслаблению легочных сосудов.
На пресс-конференции Тухель признал, что англичане не смогут физически адаптироваться к матчу, но исключил применение "Виагры" для смягчения последствий влияния высокогорья.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.