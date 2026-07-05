Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку красной карточки Балогана

Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу . Архивное фото

Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу

© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ ФИФА приостановила действие красной карточки Фоларина Балогана, лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года.

Теперь он сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.

Трамп поблагодарил ФИФА за это решение.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил Международную федерацию футбола (ФИФА) за решение приостановить действие красной карточки лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Фоларина Балогана.

Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля.

« "Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость", - написал Трамп.

Балогану 25 лет, он забил три мяча в трех матчах на текущем мировом первенстве и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире.