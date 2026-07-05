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Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку красной карточки Балогана - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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21:00 05.07.2026
Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку красной карточки Балогана

Трамп поблагодарил ФИФА за решение о приостановке красной карточки Балогана

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaНападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу
Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА приостановила действие красной карточки Фоларина Балогана, лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года.
  • Теперь он сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.
  • Трамп поблагодарил ФИФА за это решение.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил Международную федерацию футбола (ФИФА) за решение приостановить действие красной карточки лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Фоларина Балогана.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля.
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"Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость", - написал Трамп.
Балогану 25 лет, он забил три мяча в трех матчах на текущем мировом первенстве и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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