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Трамп поблагодарил Путина за взвешенную позицию по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.07.2026
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00:37 05.07.2026
Трамп поблагодарил Путина за взвешенную позицию по Ближнему Востоку

Ушаков: Трамп поблагодарил Путина за взвешенную позицию по Ближнему Востоку

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке.
  • Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти долгосрочные решения по ключевым вопросам урегулирования.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.
"Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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