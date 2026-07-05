Трамп поблагодарил Путина за взвешенную позицию по Ближнему Востоку

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения", - добавил он.