Трамп поблагодарил Путина за взвешенную позицию по Ближнему Востоку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке.
- Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти долгосрочные решения по ключевым вопросам урегулирования.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за взвешенную позицию по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.
"Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения", - добавил он.