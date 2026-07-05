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Трамп в разговоре с Путиным восхитился Эрмитажем - РИА Новости, 05.07.2026
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00:30 05.07.2026 (обновлено: 01:00 05.07.2026)
Трамп в разговоре с Путиным восхитился Эрмитажем

Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным отметил свое восхищение Эрмитажем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
  • В ходе разговора Дональд Трамп выразил восхищение петербургским музеем Эрмитаж.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил свое восхищение петербургским музеем Эрмитаж, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В субботу Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как рассказал Ушаков, во время беседы лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС. Этот пример, как подчеркнули в Кремле, подтверждает, что две державы заинтересованы в совместной работе в самых различных областях.
"Естественно, это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы. Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем", - сказал Ушаков журналистам.
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В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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