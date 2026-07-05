Трамп в разговоре с Путиным восхитился Эрмитажем

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил свое восхищение петербургским музеем Эрмитаж, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Естественно, это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы. Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем", - сказал Ушаков журналистам.