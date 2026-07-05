Трамп в разговоре с Путиным восхитился Эрмитажем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
- В ходе разговора Дональд Трамп выразил восхищение петербургским музеем Эрмитаж.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил свое восхищение петербургским музеем Эрмитаж, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В субботу Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как рассказал Ушаков, во время беседы лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС. Этот пример, как подчеркнули в Кремле, подтверждает, что две державы заинтересованы в совместной работе в самых различных областях.
"Естественно, это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы. Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем", - сказал Ушаков журналистам.