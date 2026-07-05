Федотов высказался о судье матча между Парагваем и Францией

«

"Все, что происходило на футбольном поле, - отчасти вина арбитра, который допустил такое поведение со стороны сборной Парагвая. При этом он не показывал желтые карточки. Изначально арбитр пытался дать возможность игрокам побороться, но борьба полностью вышла из-под контроля, а дальше арбитр продемонстрировал, что не способен управлять игроками и контролировать те единоборства. Начались пропуски фолов, происходили стычки. Это ответственность данного арбитра", - сказал Федотов.