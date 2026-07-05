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Федотов высказался о судье матча между Парагваем и Францией - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
15:57 05.07.2026 (обновлено: 16:53 05.07.2026)
Федотов высказался о судье матча между Парагваем и Францией

Федотов: арбитр Танташев потерял контроль над матчем Парагвая и Франции

© Фото : KARIM JAAFARАрбитр Ильгиз Танташев (Узбекистан)
Арбитр Ильгиз Танташев (Узбекистан) - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : KARIM JAAFAR
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Федотов заявил, что арбитр Ильгиз Танташев потерял контроль над игроками в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции.
  • Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, пенальти на 70-й минуте реализовал Килиан Мбаппе.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что узбекистанский арбитр Ильгиз Танташев полностью потерял контроль над игроками в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции.
В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0. На 70-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе. Футболисты сборной Парагвая совершили 13 фолов и не получили желтых карточек. Французские игроки были наказаны тремя предупреждениями. Встречу обслуживала бригада арбитров из Узбекистана во главе с Танташевым.
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"Все, что происходило на футбольном поле, - отчасти вина арбитра, который допустил такое поведение со стороны сборной Парагвая. При этом он не показывал желтые карточки. Изначально арбитр пытался дать возможность игрокам побороться, но борьба полностью вышла из-под контроля, а дальше арбитр продемонстрировал, что не способен управлять игроками и контролировать те единоборства. Начались пропуски фолов, происходили стычки. Это ответственность данного арбитра", - сказал Федотов.
Команда Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Марокко. Матч пройдет 9 июля в Бостоне.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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