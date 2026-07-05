Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг поддержал курс Германии на милитаризацию - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 05.07.2026
Столтенберг поддержал курс Германии на милитаризацию

Экс-генсек НАТО Столтенберг заявил о превращении Германии в "военную державу"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший генсек НАТО Йенс Столтенберг
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал курс Берлина на форсированную милитаризацию.
  • Он заявил о трансформации Германии в значительную "военную державу".
  • Действующий генсек НАТО Марк Рютте также высказался в поддержку масштабной милитаризации Германии.
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически поддержал курс Берлина на форсированную милитаризацию, заявив о трансформации Германии в значительную "военную державу" и изменении ее роли внутри Североатлантического альянса.
Действующий генсек НАТО Марк Рютте также высказался ранее в интервью газете Handelsblatt в поддержку масштабной милитаризацию Германии, фактически проигнорировав уроки истории. Тем временем экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер открыто заявлял в интервью агентству DPA о том, что наращивание военной мощи Германией пробуждает "старые страхи" у ее европейских соседей.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
ФРГ развернула невиданную по масштабам подготовку к войне, заявил эксперт
26 мая, 05:43
«
"Германия находится на пути к тому, чтобы стать значительной военной державой", - заявил Столтенберг в интервью журналу Spiegel.
Он отметил, что помнит времена, когда ФРГ по уровню военных расходов занимала лишь четвертое место среди стран НАТО после США, Великобритании и Франции. Однако теперь, по его словам, ситуация радикально изменилась.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что ФРГ вскоре может примерить на себя новую, более весомую роль в НАТО, бывший генсек поддержал и эту трансформацию.
"Это правильно, и я очень это приветствую", - сказал он.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу
13 февраля, 13:55
 
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Йенс СтолтенбергМарк РюттеЙошка ФишерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала