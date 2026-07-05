Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал курс Берлина на форсированную милитаризацию.
- Он заявил о трансформации Германии в значительную "военную державу".
- Действующий генсек НАТО Марк Рютте также высказался в поддержку масштабной милитаризации Германии.
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически поддержал курс Берлина на форсированную милитаризацию, заявив о трансформации Германии в значительную "военную державу" и изменении ее роли внутри Североатлантического альянса.
Действующий генсек НАТО Марк Рютте также высказался ранее в интервью газете Handelsblatt в поддержку масштабной милитаризацию Германии, фактически проигнорировав уроки истории. Тем временем экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер открыто заявлял в интервью агентству DPA о том, что наращивание военной мощи Германией пробуждает "старые страхи" у ее европейских соседей.
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"Германия находится на пути к тому, чтобы стать значительной военной державой", - заявил Столтенберг в интервью журналу Spiegel.
Он отметил, что помнит времена, когда ФРГ по уровню военных расходов занимала лишь четвертое место среди стран НАТО после США, Великобритании и Франции. Однако теперь, по его словам, ситуация радикально изменилась.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что ФРГ вскоре может примерить на себя новую, более весомую роль в НАТО, бывший генсек поддержал и эту трансформацию.
"Это правильно, и я очень это приветствую", - сказал он.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу
13 февраля, 13:55