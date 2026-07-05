Столтенберг поддержал курс Германии на милитаризацию

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал курс Берлина на форсированную милитаризацию.

Он заявил о трансформации Германии в значительную "военную державу".

Действующий генсек НАТО Марк Рютте также высказался в поддержку масштабной милитаризации Германии.

БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически поддержал курс Берлина на форсированную милитаризацию, заявив о трансформации Германии в значительную "военную державу" и изменении ее роли внутри Североатлантического альянса.

Действующий генсек НАТО Марк Рютте также высказался ранее в интервью газете Handelsblatt в поддержку масштабной милитаризацию Германии, фактически проигнорировав уроки истории. Тем временем экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер открыто заявлял в интервью агентству DPA о том, что наращивание военной мощи Германией пробуждает "старые страхи" у ее европейских соседей.

« "Германия находится на пути к тому, чтобы стать значительной военной державой", - заявил Столтенберг в интервью журналу Spiegel.

Он отметил, что помнит времена, когда ФРГ по уровню военных расходов занимала лишь четвертое место среди стран НАТО после США, Великобритании и Франции. Однако теперь, по его словам, ситуация радикально изменилась.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что ФРГ вскоре может примерить на себя новую, более весомую роль в НАТО, бывший генсек поддержал и эту трансформацию.

"Это правильно, и я очень это приветствую", - сказал он.