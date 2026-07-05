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Столтенберг высказался о будущем НАТО - РИА Новости, 05.07.2026
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16:43 05.07.2026
Столтенберг высказался о будущем НАТО

Столтенберг заявил, что существование НАТО в будущем не гарантировано

© AP Photo / Francisco SecoЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано.
  • Он призвал европейские страны НАТО повысить расходы на оборону, чтобы попытаться предотвратить выход из альянса США.
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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"Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно", - сказал Столтенберг в интервью журналу Spiegel.
Вслед за этим он призвал европейские страны НАТО повысить свои расходы на оборону и тем самым, по его словам, попытаться предотвратить выход из альянса США.
"Одной из таких мер является увеличение наших расходов на оборону. Это повышает вероятность того, что США выполнят свои обязательства, а если они этого не сделают, то тем более важно предпринять этот шаг", - указал Столтенберг.
Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, а ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
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В миреСШАБлижний ВостокОрмузский проливЙенс СтолтенбергДональд ТрампНАТО
 
 
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