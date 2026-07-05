Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах, он вступит в силу с 1 сентября 2027 года, заявил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы.