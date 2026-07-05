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Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах - РИА Новости, 05.07.2026
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02:09 05.07.2026
Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах

Кравцов: Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ утвердит новый стандарт обучения в 10–11 классах в июле, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
  • В новом стандарте программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах, он вступит в силу с 1 сентября 2027 года, заявил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект (ФГОС среднего общего образования - ред.) предполагается в июле", - сказал Кравцов.
Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы.
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