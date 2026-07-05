Краткий пересказ от РИА ИИ ПВО России за сутки сбила управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД", девять управляемых авиабомб и 282 дрона ВСУ.

Штурмовые отряды российской группировки войск "Запад" наступают в направлении Голубых озер, расположенных к западу от Красного Лимана.

Российские войска наносят удары по военным объектам и технике ВСУ в различных районах Украины.

Песков заявил, что войска России продвигаются в зоне СВО и создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности киевского режима.

Минобороны России заявило о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновка.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Минобороны России сообщили, что ПВО за сутки сбила управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД", девять управляемых авиабомб и 282 дрона ВСУ.

Помимо этого, ВСУ за сутки потеряли 1470 военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обрисовал американскому лидеру реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, специальная военная операция продолжается как настоящая война, потому что Киеву помогают Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон.

Успехи на спецоперации

Штурмовые отряды российской группировки войск "Запад" наступают в направлении Голубых озер, расположенных к западу от Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков.

Российская авиация в результате удара уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец для срыва ротации ВСУ, а также подвоза вооружения и боеприпасов украинским подразделениям в район Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ.

Армия России нанесла удар по живой силе и технике двух мехбригад и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

ВС РФ ударом "Геранью" обесточили в Сумской области ряд объектов, использовавшихся ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь уничтожили вражеский танк Т-72, 152-миллиметровую пушку-гаубицу Д-20 ВСУ, миномет, пункт управления БПЛА и более 50 солдат противника, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в Алексеево-Дружковке, сообщили Минобороны России.

Расчеты беспилотников 71-й гвардейской дивизии группировки "Север" за июнь ликвидировали в Харьковской области свыше 20 единиц техники ВСУ, в том числе танки, БТР и орудия, заявил РИА Новости командир подразделения с позывным Сват.

ВС России ударом "Геранью" уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области, сообщили в Минобороны.

Спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 1431-го мотострелкового полка выявили и уничтожили пехоту ВСУ на харьковском направлении, соответствующие кадры в Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Вооруженными силами РФ за сутки нанесено поражение военным аэродромам ВСУ, сообщили Минобороны России.

Разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" в Харьковской области вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по станциям Starlink, после чего наносят удары по выявленным позициям, сообщил РИА Новости начальник профильного отделения с позывным Карта.

Ушаков о спецоперации

Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обрисовал американскому лидеру реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил Ушаков.

Он также заявил, что Российские войска обязательно возьмут оставшиеся укрепрайоны ВСУ, как бы киевский режим не цеплялся за них.

Песков о положении ВС РФ в зоне СВО

Войска РФ продвигаются в зоне СВО, идут планомерно, видны конкретные результаты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помимо этого, Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента.

Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре в РФ, которая не имеет никакого отношения к российскому военно-промышленному комплексу, это терроризм, отметил Песков.

Он добавил, что Россия должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе.

Песков отметил, что Евросоюз превращается в военно-политический блок, и этот фактор усугубляет ситуацию в украинском конфликте.

Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что Россия рассчитывает, что Евросоюзу не удастся окончательно обрушить перспективы мирных переговоров по Украине. Однако Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, рассчитывает в этом процессе на посредничество США.

Он добавил, что ВСУ активизировали удары по российской гражданской инфраструктуре из-за ухудшения ситуации на фронте.

У Киева дела плохи

Колумбийские наемники покинули поселок Алексеево-Дружковка в ДНР, находящийся под контролем ВСУ, спасаясь от ракетного удара, сообщил беженец из этого населенного пункта.

Подразделения ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на добропольском направлении в ДНР, чтобы затормозить продвижение российских войск из-за отсутствия подготовленных укреплений, сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Шахтер.

Потребительское отношение Украины

Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в городе Константиновка, сообщили в Минобороны РФ.

Этим отказом Киев еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу. Помимо этого, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками, добавили в военном ведомстве.

Затея Владимира Зеленского скрыть освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР обречена, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя отказ Киева остановить удары по Константиновке, чтобы вернуть тела военных ВСУ, что Зеленскому украинцы не нужны.

Россия готова передать тела погибших украинских военнослужащих

Минобороны России заявило в воскресенье что готово организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны.

В субботу, 4 июля, МО РФ заявило о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновка.

Помимо этого, более двадцати СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку в ДНР, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных, сообщили Минобороны России.

Зверства ВСУ

Вернувшийся из плена житель Суджанского района Курской области Роман Ванин рассказал РИА Новости, что в украинской тюрьме в Виннице его избивали за то, что он русский.

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области 90 беспилотниками, из них 62 сбиты и подавлены, два мирных жителя пострадали, сообщили в региональном оперштабе.

Российские военнослужащие сбили 241 БПЛА ВСУ самолетного типа за неделю в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В ДНР сорвали 122 террористические атаки украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.