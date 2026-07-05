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"Хочу забыть о теннисе и напиться": Соболенко о поражении от Осаки - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Теннис
 
21:48 05.07.2026
"Хочу забыть о теннисе и напиться": Соболенко о поражении от Осаки

Соболенко заявила, что после поражения от Осаки хочет отвлечься от тенниса

© Соцсети теннисисткиАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Соцсети теннисистки
Арина Соболенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Соболенко потерпела поражение от Наоми Осаки в четвертом круге Уимблдона.
  • Соболенко заявила, что не испытывает эмоций после поражения и хочет отвлечься от тенниса.
  • Арина отметила, что ее игра не соответствовала уровню первой ракетки мира.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что не испытывает никаких эмоций после поражения от японки Наоми Осаки в четвертом круге Уимблдона и отметила, что после матча чувствует полное опустошение и хочет отвлечься от тенниса.
Встреча прошла в воскресенье завершилась победой Осаки со счетом 6:2, 7:6 (7:2).
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"Никаких эмоций. Просто знайте: я умею держать себя в руках гораздо лучше, чем в прошлом году. Так что, ребята, если вы ждали чего-то веселого - этого не будет. Скорее всего, будут короткие ответы. Я в этом году все испортила. В следующем постараюсь выступить лучше", - заявила Соболенко на пресс-конференции.
Также Соболенко отметила, что не считает свою игру соответствующей уровню первой ракетки мира.
"Давайте просто посмотрим на рейтинг: сейчас я первая ракетка мира. Но по уровню игры сегодня я не играла как первая ракетка. Вчера - да, играла. А сейчас я просто не хочу думать о рейтинге. Хочу просто пойти, как следует напиться, забыть про теннис и потом постараться снова прийти в лучшую форму", - добавила спортсменка.
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