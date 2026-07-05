"Хочу забыть о теннисе и напиться": Соболенко о поражении от Осаки

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что не испытывает никаких эмоций после поражения от японки Наоми Осаки в четвертом круге Уимблдона и отметила, что после матча чувствует полное опустошение и хочет отвлечься от тенниса.

"Давайте просто посмотрим на рейтинг: сейчас я первая ракетка мира. Но по уровню игры сегодня я не играла как первая ракетка. Вчера - да, играла. А сейчас я просто не хочу думать о рейтинге. Хочу просто пойти, как следует напиться, забыть про теннис и потом постараться снова прийти в лучшую форму", - добавила спортсменка.