Ученый объяснил, откуда летом в горах берется "арбузный снег"

Краткий пересказ от РИА ИИ Летом в Хибинах Мурманской области можно встретить снег розоватого оттенка с запахом арбуза.

Такое явление вызвано наличием в снегу водоросли под названием хламидомонада снежная, которая размножается в талой воде при высоких температурах.

Арбузный запах появляется при высокой концентрации этой водоросли.

МУРМАНСК, 5 июл – РИА Новости. Летом в горах, в частности, в Хибинах Мурманской области можно встретить снег розоватого оттенка с запахом арбуза, это явление объясняется наличием в нем водоросли под названием хламидомонада снежная, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, кандидат биологических наук Дмитрий Денисов.

По сообщениям мурманских гидов, так называемый "арбузный снег" появился в Хибинах и в этом сезоне. Снег окрашен в розовый цвет и имеет легкий запах арбуза.

"Это явление вызывает водоросль, которая называется хламидомонада снежная. Причина ее появления сейчас - это высокие температуры воздуха, когда снег подтаивает, и у нее появляется возможность размножаться именно в талой воде. Интенсивное солнечное освещение приводит к тому, что в водоросли выделяется большое количество каротиноида. Это пигмент красного цвета, поэтому такая краска у этой водоросли есть", - сказал Денисов

По его словам, небольшой арбузный запах появляется при высокой концентрации водорослей, то есть снег должен быть интенсивно окрашен, чтобы можно было его почувствовать.