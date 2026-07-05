Краткий пересказ от РИА ИИ Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа является важнейшим сигналом для "европейских ястребов и киевских неонацистов", заявил Леонид Слуцкий

По его словам, прошедшая полуторачасовая беседа имеет далеко не последнее значение для продолжения конструктивного российско-американского диалога и восстановления контактов.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является важнейшим сигналом для "европейских ястребов и киевских неонацистов", не оставляющих попыток грубо перетянуть Трампа на свою сторону в украинском конфликте, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора в субботу вопросы украинского урегулирования.

« "Телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся по инициативе американской стороны в День 250-летия независимости Соединенных Штатов, - важнейший сигнал. И, прежде всего, для европейских ястребов и киевских неонацистов, не оставляющих попыток грубо перетянуть Трампа на свою сторону в украинском конфликте под предлогом мнимых "перемог" Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что в преддверии саммита НАТО Путин и Трамп обсудили ключевые вопросы международной повестки, в первую очередь, украинское урегулирование.

"Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Белый дом вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений. И это совсем не сладкая пилюля для "партии войны", которая очевидно рассчитывала в Анкаре продолжить "эвианские маневры" по "перевербовке" Трампа", - добавил глава комитета.

По его словам, прошедшая полуторачасовая беседа имеет далеко не последнее значение для продолжения конструктивного российско-американского диалога и восстановления контактов, особенно после саммита G7 и ряда заявлений госсекретаря США Марка Рубио.