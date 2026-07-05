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"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого обыграл "Чжэцзян Профешионал" - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
16:42 05.07.2026 (обновлено: 16:54 05.07.2026)
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого обыграл "Чжэцзян Профешионал"

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого одержал вторую победу подряд в чемпионате Китая

Футболисты "Шанхай Шэньхуа"
Футболисты Шанхай Шэньхуа - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Футболисты "Шанхай Шэньхуа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Шанхай Шэньхуа» победил «Чжэцзян Профешионал» в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 3:2.
  • «Шанхай» под руководством Леонида Слуцкого одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает девятое место в таблице чемпионата Китая.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" переиграл "Чжэцзян Профешионал" в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Шанхае завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился У Си (19-я и 51-я минуты), еще один мяч с пенальти забил Рафаэл Ратао (86). У гостей отличились Ван Юйдун (66) и Марко Толич (79).
"Шанхай", который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает девятое место в таблице чемпионата Китая. Ранее команда была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании.
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