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Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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02:06 05.07.2026 (обновлено: 02:31 05.07.2026)
Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Франции благодаря голу Мбаппе вышла в четвертьфинал чемпионата мира

© REUTERS / KYLE ROSSЭпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция
Эпизод матча ЧМ-2026 Парагвай - Франция - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / KYLE ROSS
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. На 70-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе.
Мбаппе забил свой 19-й мяч на чемпионатах мира за всю карьеру. В таблице лучших бомбардиров в истории турнира француз уступает только аргентинцу Лионелю Месси (20 голов). Также Мбаппе догнал Месси в борьбе за звание лучшего бомбардира текущего турнира. На счету обоих нападающих стало по 7 мячей.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Парагвай
0 : 1
Франция
70‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник московского "Динамо" и сборной Парагвая Хуан Касерес вышел на поле с первых минут и провел весь матч.
В четвертьфинале сборная Франции сыграет с командой Марокко, матч пройдет 9 июля в Бостоне. На чемпионате мира 2022 года соперники встретились в полуфинале, тогда со счетом 2:0 победу одержали французы.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026Килиан МбаппеЛионель МессиХуан КасересФранцияПарагвай
 
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