Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. На 70-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе

Мбаппе забил свой 19-й мяч на чемпионатах мира за всю карьеру. В таблице лучших бомбардиров в истории турнира француз уступает только аргентинцу Лионелю Месси (20 голов). Также Мбаппе догнал Месси в борьбе за звание лучшего бомбардира текущего турнира. На счету обоих нападающих стало по 7 мячей.

Защитник московского "Динамо" и сборной Парагвая Хуан Касерес вышел на поле с первых минут и провел весь матч.

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с командой Марокко, матч пройдет 9 июля в Бостоне. На чемпионате мира 2022 года соперники встретились в полуфинале, тогда со счетом 2:0 победу одержали французы.