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Сафиуллин уступил Джоковичу в четвертом круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Теннис
 
19:11 05.07.2026 (обновлено: 19:26 05.07.2026)
Сафиуллин уступил Джоковичу в четвертом круге Уимблдона

Сафиуллин уступил Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона

© Фото : Пресс-служба турнира в ЧэндуРоссийский теннисист Роман Сафиуллин
Российский теннисист Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Пресс-служба турнира в Чэнду
Российский теннисист Роман Сафиуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Сафиуллин уступил Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона.
  • Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил 24-кратному победителю турниров Большого шлема сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой посеянного под седьмым номером Джоковича со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3:2 в пользу Сафиуллина россиянину потребовался медицинский таймаут.
28-летний Сафиуллин остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах Большого шлема. В 2023 году россиянин дошел до четвертьфинала Уимблдона.
За выход в полуфинал Джокович, который рекордные 24 раза побеждал на турнирах Большого шлема и семь раз выигрывал Уимблдон, поспорит с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3-й номер посева) - Алехандро Давидович-Фокина (22).
Чешская теннисистка Каролина Мухова - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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