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Запад содрогнулся: Россия перестала сдерживаться - РИА Новости, 05.07.2026
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08:00 05.07.2026 (обновлено: 08:01 05.07.2026)

Запад содрогнулся: Россия перестала сдерживаться

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Елена Караева
Елена Караева
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Есть примета на Руси: как только наши противники (враги, если по-простому) начинают как по команде строчить терабайты в планетарном масштабе, что наши дела плохи как никогда, мы тут же одерживаем победу и загоняем наших ненавистников и наших завистников, искренних или оплачиваемых медными деньгами, за Можай.
Сегодня каждый западный медийный суслик — не только агроном, но еще и крупный тактик военного дела. Суслики сочиняют "заметули", как мы вот-вот и буквально еще вот — и кончимся, падем и распадемся.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Константиновка — наша! Запад так ничего и не понял про Россию
3 июля, 23:48
Наше Минобороны решило, что так дело не пойдет, и против медийных сусликов и сетевых анонимов вывела русского воина с позывным Кубань. Красавец-артиллерист, командир разведывательно-ударного дивизиона 238-й артиллерийской бригады группировки "Юг" вышел к прессе. В полном боевом обмундировании.
Кубань рассказал, как воюют он и его бойцы.
Кубань объяснил этим самым западным сусликам, что происходит на ЛБС, сообщив на прекрасном русском, что Россия выигрывает. Потому что вне зависимости от нарисованных с помощью ИИ карт, подсчетов "неточностей" в километраже (якобы допущенных в публичном поле Москвой), попыток внести раздрай и заразить наш народ бациллами недовольства, Россия и русские воины продвигаются вперед. Как заметил сам Кубань, "работаем ювелирно, точечно". "Противник, — продолжил русский воин Кубань, — проигрывает во всех отношениях, <…> в моральном духе и в мотивации".
Западная медийка может сегодня по заданию своей глобалистской редакции сочинить любую фальшивку (фейк, как ныне принято говорить), нарисовать любую, не имеющую отношения к реальности карту местности.
Но никакая медийка и никакие сотни уже отправленных и десятки только отправляемых на Незалежную миллиардов евро/долларов не в состоянии создать неуязвимую для русского оружия военную технику, ускорить производство снарядов, сконструировать ювелирно точно бьющие по цели ракеты.
А десятизначные суммы, вложенные в русофобскую военную кампанию, не могут увеличить количество противостоящих нам вэсэушников.
Эта неделя стала очевидно переломной.
Россия перестала сдерживаться. Россия показала, что бывает, когда она вступает по-настоящему в ту драку, которую ей навязали.
Прошло ровно четыре года, как Владимир Путин, встречаясь с лидерами фракций Государственной думы, заявил: "Желающие победить Россию на поле боя должны учесть, что Москва еще ничего всерьез не начинала. А отказывающиеся от диалога — что дальше договариваться будет сложнее". Эти слова прозвучали 7 июля 2022 года.
После провала переговоров в Стамбуле. После подобострастной просьбы Макрона отвести русских военных из-под Киева — дескать, "сложно вести диалог с пистолетом у виска". Россия выполнила (и перевыполнила с запасом) свои обязательства и сдержала все обещания.
Это стало понятно даже упоротому Зеленскому. Он "на районе", когда оценивал работу наших артиллеристов и ракетчиков по Киеву, начал прямо угрожать всем нам. Дескать, в России грядут выборы (а в оставшихся от Незалежной территорий народное волеизъявление никто и не думает ни планировать, ни назначать), а далее — многозначительная пауза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Так вот Путин о чем: соцопрос на Украине объяснил скорый конец СВО
3 июля, 08:00
Пауза была взята для того, чтобы мы, вероятно, ужаснулись. Испугались. Чтобы включилась у нас коллективная "тревожка".
Расшифруем сказанное.
Киевские, как и их европейские покровители и спонсоры, сегодня приперты к стене. Во всех смыслах.
Показательные теракты, когда расстреливают и взрывают детей и подростков, когда прямо провоцируют наших белорусских братьев стать стороной конфликта в Донбассе, когда эсбэушники планируют (и совершают) кровавую попытку политического убийства аж на самом Лазурном Берегу — и при включенных камерах видеонаблюдения.
Когда Крым открыто называют в качестве одной из мишеней тире площадок для устройства резни по типу Волынской — все это означает, что Запад и киевские осознанно выбирают худший для себя сценарий.
А для нас, для страны и ее сплоченного народа, этот выбор западников и киевских означает, что мы делаем все абсолютно правильно. Пока не будет уничтожена экзистенциальная угроза, исходящая с юго-запада, мы не сможем жить нормально.
Угроза возможных актов саботажа в преддверии самого голосования и во время проведения парламентской предвыборной кампании очевидна, но наши чекисты в ежедневном режиме раскрывают умыслы и замыслы нам навредить.
Срыв голосования как цель максимум и постановка под сомнение результатов выборов как цель минимум — тоже понятно, зачем нужны.
Как не были признаны коллективным Западом результаты референдума в Крыму и в наших новых регионах, так и "нелегитимный", с точки зрения медийных сусликов, парламент — козырь и иллюзорное преимущество в информационной войне.
Страх, ненависть, зоологическая русофобия — мы это и видели, и многократно проходили. И если честно, нам весь этот цирк порядком надоел.
Тот режим "а вот теперь — по-настоящему", который Россия включила после четырех лет убеждений, и устных, и письменных, приведет наших противников (врагов, если по-простому) за стол. Но уже не переговоров. А за тот, где разложен для подписания акт их безоговорочной капитуляции.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
"Окончательно добить": СМИ рассказали, что случилось с ВСУ в зоне СВО
Вчера, 01:36
 
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