Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведывательно-ударный дивизион «Южной» группировки войск с начала лета уничтожил 20 единиц артиллерии ВСУ в Константиновке, в том числе производства НАТО.
- Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Разведывательно-ударный дивизион "Южной" группировки войск с начала лета уничтожил 20 единиц артиллерии ВСУ в Константиновке, в том числе производства НАТО, сообщил командир дивизиона с позывным Кубань.
"За лето только порядка 20 единиц (уничтожено - ред.) - это буксируемая артиллерия. Те же самые орудия "Д-20" и "Д-30", также системы залпового огня "БМ-21", натовских систем много уничтожаем. Один из ярких примеров - это "Вампир" был уничтожен с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - сказал комдив на видео Минобороны РФ, говоря о работе подразделений в Константиновке.
В Константиновке ДНР штурмовые подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ, сообщило сегодня Минобороны.
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