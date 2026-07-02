Дивизион в Константиновке уничтожил 20 единиц артиллерии ВСУ с начала лета

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Разведывательно-ударный дивизион "Южной" группировки войск с начала лета уничтожил 20 единиц артиллерии ВСУ в Константиновке, в том числе производства НАТО, сообщил командир дивизиона с позывным Кубань.