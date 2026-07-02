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Дивизион в Константиновке уничтожил 20 единиц артиллерии ВСУ с начала лета - РИА Новости, 02.07.2026
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16:00 02.07.2026
Дивизион в Константиновке уничтожил 20 единиц артиллерии ВСУ с начала лета

Кубань: дивизион в Константиновке уничтожил 20 единиц артиллерии ВСУ с июня

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведывательно-ударный дивизион «Южной» группировки войск с начала лета уничтожил 20 единиц артиллерии ВСУ в Константиновке, в том числе производства НАТО.
  • Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Разведывательно-ударный дивизион "Южной" группировки войск с начала лета уничтожил 20 единиц артиллерии ВСУ в Константиновке, в том числе производства НАТО, сообщил командир дивизиона с позывным Кубань.
"За лето только порядка 20 единиц (уничтожено - ред.) - это буксируемая артиллерия. Те же самые орудия "Д-20" и "Д-30", также системы залпового огня "БМ-21", натовских систем много уничтожаем. Один из ярких примеров - это "Вампир" был уничтожен с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - сказал комдив на видео Минобороны РФ, говоря о работе подразделений в Константиновке.
В Константиновке ДНР штурмовые подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ, сообщило сегодня Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18
 
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