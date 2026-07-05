Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на посредничество США в этом процессе.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, рассчитывает в этом процессе на посредничество США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников", - добавил он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора в субботу вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф будут готовы в удобное время приехать в Москву.