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Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2026
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13:17 05.07.2026
Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, заявил Песков

Песков: Россия надеется на сотрудничество с США в вопросе переговоров по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на посредничество США в этом процессе.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, рассчитывает в этом процессе на посредничество США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"В этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников", - добавил он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора в субботу вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф будут готовы в удобное время приехать в Москву.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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