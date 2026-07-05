Краткий пересказ от РИА ИИ Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на посредничество США в этом процессе.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, рассчитывает в этом процессе на посредничество США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров", - сказал Песков автору ИС " Вести " Павлу Зарубину.

"В этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников", - добавил он.