В России создали препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские ученые создали препарат, снижающий побочные эффекты при лучевой терапии, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Каприн.
- Он предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм.
- Сейчас средство проходит необходимую экспертизу.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские ученые создали препарат, снижающий побочные эффекты при лучевой терапии, сообщил РИА Новости главный онколог, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.
"Одно из перспективных направлений связано с созданием радиопротекторного препарата, который предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. Подобные средства особенно востребованы в лучевой терапии, где наша задача заключается не только в максимально эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей", — рассказал он.
Такие разработки важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера, отметил врач.
Сейчас препарат проходит необходимую экспертизу. Пока рано говорить о его широком применении, однако полученные результаты позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы этого направления, добавил Каприн.