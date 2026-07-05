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В России создали препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака - РИА Новости, 05.07.2026
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07:14 05.07.2026 (обновлено: 09:21 05.07.2026)
В России создали препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака

Каприн: в России создали препарат, снижающий побочные эффекты лучевой терапии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые создали препарат, снижающий побочные эффекты при лучевой терапии, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Каприн.
  • Он предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм.
  • Сейчас средство проходит необходимую экспертизу.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские ученые создали препарат, снижающий побочные эффекты при лучевой терапии, сообщил РИА Новости главный онколог, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.
"Одно из перспективных направлений связано с созданием радиопротекторного препарата, который предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. Подобные средства особенно востребованы в лучевой терапии, где наша задача заключается не только в максимально эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей", — рассказал он.
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Такие разработки важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера, отметил врач.
Сейчас препарат проходит необходимую экспертизу. Пока рано говорить о его широком применении, однако полученные результаты позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы этого направления, добавил Каприн.
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