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Рособрнадзор назвал частые ошибки на ЕГЭ по географии - РИА Новости, 05.07.2026
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11:21 05.07.2026 (обновлено: 12:59 05.07.2026)
Рособрнадзор назвал частые ошибки на ЕГЭ по географии

Рособрнадзор назвал частые ошибки участников ЕГЭ-2026 по географии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наиболее распространенные ошибки участников ЕГЭ по географии связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, а также с невнимательностью при выполнении заданий.
  • ЕГЭ по географии в основной день сдавали более 19 тысяч человек, что почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Наиболее распространенные ошибки участников ЕГЭ по географии связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, а также слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.
ЕГЭ по географии в основной день сдавали более 19 тысяч человек, что почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.
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"Наиболее распространенные ошибки участников ЕГЭ по географии 2026 года связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, а также с невнимательностью при выполнении заданий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в целом результаты ЕГЭ-2026 по географии сопоставимы с результатами прошлых лет, изменения ряда общих показателей несущественны. Так, средний тестовый балл составил 54,4, доля участников с результатом от 81 до 100 баллов - более 7,7%, а доля участников, не преодолевших минимальную границу - 7,8%.
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