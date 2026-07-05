Рособрнадзор назвал частые ошибки на ЕГЭ по географии

Краткий пересказ от РИА ИИ Наиболее распространенные ошибки участников ЕГЭ по географии связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, а также с невнимательностью при выполнении заданий.

ЕГЭ по географии в основной день сдавали более 19 тысяч человек, что почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Наиболее распространенные ошибки участников ЕГЭ по географии связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, а также слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.

ЕГЭ по географии в основной день сдавали более 19 тысяч человек, что почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

« "Наиболее распространенные ошибки участников ЕГЭ по географии 2026 года связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, а также с невнимательностью при выполнении заданий", - говорится в сообщении.