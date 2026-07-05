Роналду заявил, что ЧМ-2026 года станет для него последним в карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.

Роналду делит рекорд с Лионелем Месси по количеству участий на чемпионате мира и является единственным игроком, который забивал на шести мировых первенствах.

Сборная Португалии сыграет с испанцами в рамках 1/8 финала в Далласе.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подтвердил на пресс-конференции, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.

Роналду делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий на чемпионате мира (6) и является единственным игроком в истории, который забивал на шести мировых первенствах.

"Нужно просто получать максимальное удовольствие. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Надо наслаждаться", - цитирует Роналду Record.

На вопрос, не боится ли он предстоящего матча со сборной Испании , который может стать для него последним, португалец ответил: "Вы так сильно хотите, чтобы я не вернулся. Этот день настанет, да. Я буду с вами честен. Что бы ни случилось завтра, Криштиану уйдет отсюда со спокойной совестью. Не на 100% - на все 1000%. Я отдал все футболу и своей жизни. Страсть, желание. Не по нужде. Слава богу, у меня все хорошо. Но это страсть. Я играю за сборную и в клубах, потому что в восторге от игры в футбол. Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив. Я не могу давить на себя: "Ты должен выиграть". Будет так, как бог даст. Я забил три гола. Другие забили больше, потому что они в отличной форме. Но я не плох, я верю... Посмотрим, забью ли я завтра".