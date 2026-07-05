Рейтинг@Mail.ru
Роналду заявил, что ЧМ-2026 года станет для него последним в карьере - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:12 05.07.2026
Роналду заявил, что ЧМ-2026 года станет для него последним в карьере

Роналду заявил, что проводит свой последний чемпионат мира в карьере

© REUTERS / TROY TAORMINAКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.
  • Роналду делит рекорд с Лионелем Месси по количеству участий на чемпионате мира и является единственным игроком, который забивал на шести мировых первенствах.
  • Сборная Португалии сыграет с испанцами в рамках 1/8 финала в Далласе.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подтвердил на пресс-конференции, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.
Роналду делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий на чемпионате мира (6) и является единственным игроком в истории, который забивал на шести мировых первенствах.
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Белый дом попросил Инфантино отменить удаление Балогана
Вчера, 21:29
"Нужно просто получать максимальное удовольствие. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Надо наслаждаться", - цитирует Роналду Record.
На вопрос, не боится ли он предстоящего матча со сборной Испании, который может стать для него последним, португалец ответил: "Вы так сильно хотите, чтобы я не вернулся. Этот день настанет, да. Я буду с вами честен. Что бы ни случилось завтра, Криштиану уйдет отсюда со спокойной совестью. Не на 100% - на все 1000%. Я отдал все футболу и своей жизни. Страсть, желание. Не по нужде. Слава богу, у меня все хорошо. Но это страсть. Я играю за сборную и в клубах, потому что в восторге от игры в футбол. Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив. Я не могу давить на себя: "Ты должен выиграть". Будет так, как бог даст. Я забил три гола. Другие забили больше, потому что они в отличной форме. Но я не плох, я верю... Посмотрим, забью ли я завтра".
Сборная Португалии сыграет с испанцами в Далласе в рамках 1/8 финала в понедельник. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Футболист Зенита Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Дуглас Сантос с первых минут сыграет в матче ЧМ против норвежцев
Вчера, 21:44
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Н. Джокович
    6363
    7636
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    06.07 04:00
    Мексика
    Англия
  • Футбол
    06.07 22:00
    Португалия
    Испания
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала