Расселл сократил отставание от Антонелли в личном зачете "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расселл занял второе место в гонке Гран-при Великобритании, прошедшей на трассе "Сильверстоун".
- Антонелли из-за проблем с болидом и штрафа за нарушение границ трассы финишировал шестнадцатым и остался без очков.
- Расселл сократил отставание от Антонелли в личном зачете: у Расселла 154 очка, у Антонелли — 179.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл сократил отставание от партнера по команде итальянца Кими Антонелли в личном зачете "Формулы-1" благодаря второму месту в гонке Гран-при Великобритании, который прошел на трассе "Сильверстоун".
Гонка девятого этапа прошла в воскресенье. Первым финишировал монегаск Шарль Леклер из "Феррари", который одержал свою первую победу с октября 2024 года. Расселл стал вторым.
Лидер сезона Кими Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. Ему пришлось дважды заехать в боксы. Итальянец, который днем ранее выиграл спринт, решил продолжить гонку, несмотря на уговоры команды сойти, и в итоге финишировал девятым, однако из-за штрафа за нарушение границ трассы опустился на 16-ю строчку и остался без очков.
Расселл с 154 очками сократил отставание от Антонелли, на счету которого осталось 179 баллов. Третьим по-прежнему идет британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" (147 очков).
Также в топ-10 входят: 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"; 108), 5. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен"; 97), 6. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен"; 82), 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"; 76), 8. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл"; 52), 9. Пьер Гасли (Франция, "Альпин"; 42), 10. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз"; 39).
В Кубке конструкторов с 333 очками лидирует "Мерседес". На втором месте располагается "Феррари" (255), на третьем - "Макларен" (179). Далее идут "Ред Булл" (128), "Альпин" (60), "Рейсинг Буллз" (59), "Хаас" (21), "Уильямс" (11), "Ауди" (6), "Астон Мартин" (1) и "Кадиллак" (0).
Следующий этап "Формулы-1" - Гран-при Бельгии - пройдет с 17 по 19 июля.