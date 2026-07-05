Расселл сократил отставание от Антонелли в личном зачете "Формулы-1"

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл сократил отставание от партнера по команде итальянца Кими Антонелли в личном зачете "Формулы-1" благодаря второму месту в гонке Гран-при Великобритании, который прошел на трассе "Сильверстоун".

Лидер сезона Кими Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. Ему пришлось дважды заехать в боксы. Итальянец, который днем ранее выиграл спринт, решил продолжить гонку, несмотря на уговоры команды сойти, и в итоге финишировал девятым, однако из-за штрафа за нарушение границ трассы опустился на 16-ю строчку и остался без очков.