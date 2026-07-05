Рейтинг@Mail.ru
Расселл сократил отставание от Антонелли в личном зачете "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
20:43 05.07.2026
Расселл сократил отставание от Антонелли в личном зачете "Формулы-1"

Расселл приблизился к Антонелли в личном зачете "Формулы-1"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжордж Расселл
Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Джордж Расселл. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расселл занял второе место в гонке Гран-при Великобритании, прошедшей на трассе "Сильверстоун".
  • Антонелли из-за проблем с болидом и штрафа за нарушение границ трассы финишировал шестнадцатым и остался без очков.
  • Расселл сократил отставание от Антонелли в личном зачете: у Расселла 154 очка, у Антонелли — 179.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл сократил отставание от партнера по команде итальянца Кими Антонелли в личном зачете "Формулы-1" благодаря второму месту в гонке Гран-при Великобритании, который прошел на трассе "Сильверстоун".
Гонка девятого этапа прошла в воскресенье. Первым финишировал монегаск Шарль Леклер из "Феррари", который одержал свою первую победу с октября 2024 года. Расселл стал вторым.
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Хэмилтон выиграл спринт-квалификацию Гран-при Великобритании
3 июля, 20:39
Лидер сезона Кими Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. Ему пришлось дважды заехать в боксы. Итальянец, который днем ранее выиграл спринт, решил продолжить гонку, несмотря на уговоры команды сойти, и в итоге финишировал девятым, однако из-за штрафа за нарушение границ трассы опустился на 16-ю строчку и остался без очков.
Расселл с 154 очками сократил отставание от Антонелли, на счету которого осталось 179 баллов. Третьим по-прежнему идет британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" (147 очков).
Также в топ-10 входят: 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"; 108), 5. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен"; 97), 6. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен"; 82), 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"; 76), 8. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл"; 52), 9. Пьер Гасли (Франция, "Альпин"; 42), 10. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз"; 39).
В Кубке конструкторов с 333 очками лидирует "Мерседес". На втором месте располагается "Феррари" (255), на третьем - "Макларен" (179). Далее идут "Ред Булл" (128), "Альпин" (60), "Рейсинг Буллз" (59), "Хаас" (21), "Уильямс" (11), "Ауди" (6), "Астон Мартин" (1) и "Кадиллак" (0).
Следующий этап "Формулы-1" - Гран-при Бельгии - пройдет с 17 по 19 июля.
Испанский пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Алонсо выиграл гонку болидов из Lego перед Гран-при "Формулы-1"
Вчера, 15:53
 
Формула-1СпортДжордж РасселлЛьюис ХэмилтонМакларенФеррариШарль ЛеклерРед Булл (Мюнхен)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Н. Джокович
    6363
    7636
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    06.07 04:00
    Мексика
    Англия
  • Футбол
    06.07 22:00
    Португалия
    Испания
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала