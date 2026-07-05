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Пегула стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Теннис
 
17:25 05.07.2026
Пегула стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона

Пегула обыграла Йович и вышла в четвертьфинал Уимблдона

© пресс-служба Australian OpenАмериканская теннисистка Джессика Пегула
Американская теннисистка Джессика Пегула - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© пресс-служба Australian Open
Американская теннисистка Джессика Пегула. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пегула вышла в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира.
  • Пегула обыграла соотечественницу Йович в матче четвертого круга со счетом 4:6, 6:3, 6:1.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече четвертого круга посеянная под четвертым номером Пегула обыграла соотечественницу Иву Йович (16-й номер посева) со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.
Пегула стала первой четвертьфиналисткой женского одиночного разряда Уимблдона. В следующем круге она сыграет с победительницей матча между американкой Кори Гауфф (7) и швейцаркой Белиндой Бенчич (11).
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Бублик вышел в четвертый круг Уимблдона
Вчера, 00:31
 
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