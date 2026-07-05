Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Die Welt активно обсуждают поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина в адрес Дональда Трампа по случаю 250-летия независимости США.

Комментарии читателей варьируются от одобрения жеста до размышлений о важности диалога между лидерами.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Читатели Die Welt активно обсуждают поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина в адрес американского коллеги Дональда Трампа по случаю 250-летия независимости США.

"Замечательно, я уже с нетерпением жду возмущенных комментариев от Мерца, Макрона и других политиков из ЕС ", — отметил один из пользователей.

"Прекрасный жест", — одобрил другой.

"Пока Трамп , Путин и Си Цзиньпин понимают и общаются друг с другом, мир может спать спокойно", — подчеркнул третий.

"Я бы очень хотел, чтобы Трамп и Путин наконец-то договорились с Великобританией, и тогда этому безумию пришел бы конец. В этой войне есть только проигравшие, так или иначе", — высказался еще один комментатор.

"Так взрослые общаются друг с другом", — заключили читатели.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин лично в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа и весь американский народ с Днем независимости, а ранее направил президенту США поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только народов обеих стран, но и всего мирового сообщества. Ушаков напомнил, что американский лидер по случаю Дня России 12 июня прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем Трамп отдал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.