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"Безумию конец". Ход Путина в отношении Трампа вызвал изумление в Германии - РИА Новости, 05.07.2026
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18:16 05.07.2026

"Безумию конец". Ход Путина в отношении Трампа вызвал изумление в Германии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Die Welt активно обсуждают поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина в адрес Дональда Трампа по случаю 250-летия независимости США.
  • Комментарии читателей варьируются от одобрения жеста до размышлений о важности диалога между лидерами.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина в адрес американского коллеги Дональда Трампа по случаю 250-летия независимости США.
"Замечательно, я уже с нетерпением жду возмущенных комментариев от Мерца, Макрона и других политиков из ЕС", — отметил один из пользователей.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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"Прекрасный жест", — одобрил другой.
"Пока Трамп, Путин и Си Цзиньпин понимают и общаются друг с другом, мир может спать спокойно", — подчеркнул третий.
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"Я бы очень хотел, чтобы Трамп и Путин наконец-то договорились с Великобританией, и тогда этому безумию пришел бы конец. В этой войне есть только проигравшие, так или иначе", — высказался еще один комментатор.
"Так взрослые общаются друг с другом", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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Вчера, 01:33
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин лично в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа и весь американский народ с Днем независимости, а ранее направил президенту США поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только народов обеих стран, но и всего мирового сообщества. Ушаков напомнил, что американский лидер по случаю Дня России 12 июня прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем Трамп отдал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.
Соединенные Штаты 4 июля отметили 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии в 1776 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Путин и Трамп по телефону подчеркнули союзничество в годы ВОВ
Вчера, 00:41
 
В миреРоссияВладимир ПутинЕвросоюзДональд ТрампСШАГерманияЮрий Ушаков
 
 
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