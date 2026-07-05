Путин и Трамп отметили символичность планируемого запуска экипажей на МКС

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

Краткий пересказ от РИА ИИ В беседе отмечена символичность запуска совместного российско-американского экипажа на МКС с Байконура.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отметили символичность планируемого запуска совместного российского-американского экипажа на МКС с Байконура, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В беседе отмечена, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию", - сказал Ушаков журналистам.