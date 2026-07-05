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Путин и Трамп отметили символичность планируемого запуска экипажей на МКС - РИА Новости, 05.07.2026
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01:43 05.07.2026

Путин и Трамп отметили символичность планируемого запуска экипажей на МКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В беседе отмечена символичность запуска совместного российско-американского экипажа на МКС с Байконура.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отметили символичность планируемого запуска совместного российского-американского экипажа на МКС с Байконура, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В субботу Путин и Трамп провели телефонный разговор.
"В беседе отмечена, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков подчеркнул, что это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно работать в самых разных областях.
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В миреРоссияБайконур (город)СШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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