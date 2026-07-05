Путин и Трамп отметили символичность планируемого запуска экипажей на МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В беседе отмечена символичность запуска совместного российско-американского экипажа на МКС с Байконура.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отметили символичность планируемого запуска совместного российского-американского экипажа на МКС с Байконура, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В беседе отмечена, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков подчеркнул, что это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно работать в самых разных областях.
Ушаков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
5 декабря 2025, 08:38