Ушаков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор.
- В ходе разговора они обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.