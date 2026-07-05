Путин обсудил с Трампом стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение оказывать практическое содействие по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе (Ближнего Востока - ред.)", - сказал Ушаков.