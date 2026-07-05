Рейтинг@Mail.ru
Путин лично в разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 05.07.2026 (обновлено: 00:59 05.07.2026)
Путин лично в разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США

Ушаков: Путин лично в разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа и весь американский народ с Днем независимости Соединенных Штатов Америки.
  • Телефонный разговор Путина и Трампа начался с поздравления российского лидера.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично в телефонном разговоре поздравил президента США Дональда Трампа и весь американский народ с Днем независимости Соединенных Штатов Америки, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В субботу Путин и Трамп провели телефонный разговор.
"Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что накануне празднования в США 250-летия с основания Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только народов России и США, но и всего мирового сообщества. Ушаков напомнил, что американский лидер по случаю Дня России 12 июня прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем Трамп воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.
Соединенные Штаты 4 июля отмечали 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии в 1776 году.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Ушаков назвал разговор Путина и Трампа конструктивным
00:48
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала