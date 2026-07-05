Путин лично в разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США

"Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности", - сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что накануне празднования в США 250-летия с основания Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только народов России и США, но и всего мирового сообщества. Ушаков напомнил, что американский лидер по случаю Дня России 12 июня прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем Трамп воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.